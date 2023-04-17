Selin Şekerci 'Kraliçe'nin Zeynep'ini anlattı

Kraliçe dizisinde ‘Zeynep’ karakterini canlandıran ünlü oyuncu Selin Şekerci, ekranlara döndüğü yeni projesi hakkında konuştu.

Selin Şekerci 'Kraliçe'nin Zeynep'ini anlattı

Güzel oyuncu Selin Şekerci, yeni dizisi 'Kraliçe'de canlandırdığı Zeynep hakkında konuştu. Bir yandan da “Sığınak” adlı tiyatro oyununda rol aldığını söyleyen Şekerci, oynadığı karakteri anlattı.

selin-sekerci-kralicenin-zeynepini-anlatti-d0bf6369.jpg

''ZEYNEP DOSDOĞRU BİR KIZ''

"Dizi çok güzel gidiyor, mutluyum. Oyunum da var, tatlı bir yoğunluk yaşıyorum. Dizide canlandırdığım Zeynep dosdoğru bir kız.''

ekran-goruntusu-2023-04-17-152550.png

''Onu oynamak bana çok keyifli geliyor. Aynı benim gibi dimdik bir karakter. Acılaşmış bir kadın Zeynep. Yüreği katılmış kalmış gibi. Oysa pek de zaman zaman çatıştığı kardeşiyle ortak bir özelliği, o da insanlardan kaçmak, saklanmak için duvarlar örüyor."

selin-sekerci-kralicenin-zeynepini-anlatti-d0bfd835-001.jpg

Dizide kardeşlerini canlandıran Burcu Özberk ve Özgün Karaman’la iyi anlaştıklarını da anlatan oyuncu, şunları söyledi:

"Aşırı kardeş olduk. Birlikte çok eğleniyoruz. Diziyi şehirden uzak bir yerde çekiyoruz ve yapabileceğimiz tek şey birbirimizle vakit geçirmek.''

5293-2.jpg

''Kimi zaman huysuzluğu da Zeynep’in duvarı. Çocuğunun olmaması ve kendisini yarım hissetmesi onu şifacılığa daha da yönlendirmiş zamanla…"

İlgili Haberler
Selin Şekerci “Kraliçe” ile ekranlara dönüyor. "Güçlü kadın olmayı seviyorum"
Selin Şekerci makyajsız görüntülendi! Sitem etti
Selin Şekerci'den itiraf: Psikolojik destek alıyorum
Selin Şekerci galada bakın neden ağladı
Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı