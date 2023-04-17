Selin Şekerci 'Kraliçe'nin Zeynep'ini anlattı

Güzel oyuncu Selin Şekerci, yeni dizisi 'Kraliçe'de canlandırdığı Zeynep hakkında konuştu. Bir yandan da “Sığınak” adlı tiyatro oyununda rol aldığını söyleyen Şekerci, oynadığı karakteri anlattı.

''ZEYNEP DOSDOĞRU BİR KIZ''

"Dizi çok güzel gidiyor, mutluyum. Oyunum da var, tatlı bir yoğunluk yaşıyorum. Dizide canlandırdığım Zeynep dosdoğru bir kız.''

''Onu oynamak bana çok keyifli geliyor. Aynı benim gibi dimdik bir karakter. Acılaşmış bir kadın Zeynep. Yüreği katılmış kalmış gibi. Oysa pek de zaman zaman çatıştığı kardeşiyle ortak bir özelliği, o da insanlardan kaçmak, saklanmak için duvarlar örüyor."

Dizide kardeşlerini canlandıran Burcu Özberk ve Özgün Karaman’la iyi anlaştıklarını da anlatan oyuncu, şunları söyledi:

"Aşırı kardeş olduk. Birlikte çok eğleniyoruz. Diziyi şehirden uzak bir yerde çekiyoruz ve yapabileceğimiz tek şey birbirimizle vakit geçirmek.''

''Kimi zaman huysuzluğu da Zeynep’in duvarı. Çocuğunun olmaması ve kendisini yarım hissetmesi onu şifacılığa daha da yönlendirmiş zamanla…"