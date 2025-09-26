Dizinin ilk bölümünden itibaren kadroda yer alan ancak 2. sezonda ayrılan Selin Türkmen, “Kızılcık Şerbeti”ne geri dönüyor. Kıvılcım’ın kızı Çimen’e hayat veren Türkmen, 4. sezon itibariyle yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Genç oyuncu “Kızılcık Şerbeti, 10 yıl sonrasının Aşk-ı Memnu’su olabilecek bir dizi.” sözleriyle dikkat çekti.

Ayrılma kararı aldığı dönemde açıklama yapan Oyuncu Selin Türkmen ayrılış sürecini olarak “Yapımla ortak karardı. Senaryo bunu gerektiriyordu. Gayet güzel bir şekilde ayrıldık.” dedi.

Kızılcık Şerbeti’ndeki performansıyla beğeni kazanan Türkmen, geçen sezon ise “Kara Dut” dizisinde Burak Dakak ile başrol oynamış ancak dizi 6. bölümde final yapmıştı.

Çimen karakterinin dönüşü sosyal medyada da gündem oldu.

Bazı izleyiciler, “Keşke Pembe de dirilse, hiçbir şey olmamış gibi devam ederiz” yorumunda bulunurken, bazıları da “İyi oldu, çok cıvıl cıvıl bir kız. Diziden çıkması hataydı.” ifadelerini kullandı.

Ekranlarda 4. sezonda devam eden Kızılcık Şerbeti dizisi ilk bölümü ile de gündem oldu. Yayınlanan ilk bölümde yer alan sahneler izleyiciler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Dizideki Doğa ve Firaz karakterinin yakınlaşması şeklinde ilerleyecek olan senaryoda gelen tepkiler üzerine değişiklik yapıldı. Dizi için RTÜK inceleme başlatınca dizi senaryosunda farklı bir yol izlendi.

Yeni senaryoda Firaz, Nursema'yı Doğa değil başka bir kadınla aldatıyor şeklinde yapılan yenililk ise ayrı tartışmalara neden olsa da dizi bu şekilde yayınlanmaya devam etti.

Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri Türkiye gündemine farklı şekilllerde oturan dizi cuma akşamları ilgi ile takip edilmeye devam ediliyorç.