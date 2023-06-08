Selin vurduğu Azdavay'da tahribat gideriliyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde şiddetli yağışların ardından temizlik çalışmaları yoğunlaştı.

Selin vurduğu Azdavay'da tahribat gideriliyor

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, 3 Haziran Cumartesi günü sağanağın neden olduğu sel ve su baskınlarının ilçede büyük tahribata neden olduğunu söyledi.

İlçe merkezine çok sayıda taş ve molozun taşındığını belirten Civelek, "Sel suları eğimi yüksek yamaçlardan taş, kaya ve çamuru ilçe merkezine getirdi. İlçe merkezinden yaklaşık 500 kamyona yakın moloz temizliği yapıldı." dedi.

Kurumların ilçeyi eski haline getirmek için el birliği ile çalıştığını vurgulayan Civelek, şöyle konuştu:

"Sel oluş anından itibaren Sayın Valimizin talimatıyla DSİ ve Karayolları bölge müdürlükleri, Özel İdare Genel Sekreterimiz ve 10 belediyemizin destekleri ile biz 3 günde selin tahribatını ortadan kaldırarak, halkımızın hizmet alma noktasında hiçbir eksiği kalmayacak noktaya getirdik. Azdavay Orman İşletme Müdürlüğünün destekleri bize büyük katkılar sağladı. Belediye personelimiz gece gündüz çalışarak 3 gün içinde ilçemizi eski haline döndürdü."

İlçede tahribatların oluştuğunu dile getiren Civelek, "Alt ve üst yapımızda tahribatlar var. Bunlar ilerleyen süreçte giderilecek. Sadece bir mahallemizde 8 saat su kesintisi oldu. Onları da hemen suya kavuşturduk. Önümüzdeki 10 gün içinde hizmete girecek olan arıtma sistemimiz ile sudaki bulanıklık da ortadan kalkacak." ifadelerini kullandı.

azdavay-ilcesinde-siddetli-yagisin-yol-actigi-tahribat-gideriliyor-yenicag-7.jpg

azdavay-ilcesinde-siddetli-yagisin-yol-actigi-tahribat-gideriliyor-yenicag-6.jpg

azdavay-ilcesinde-siddetli-yagisin-yol-actigi-tahribat-gideriliyor-yenicag-5.jpg

azdavay-ilcesinde-siddetli-yagisin-yol-actigi-tahribat-gideriliyor-yenicag-4.jpg

azdavay-ilcesinde-siddetli-yagisin-yol-actigi-tahribat-gideriliyor-yenicag-3.jpg

azdavay-ilcesinde-siddetli-yagisin-yol-actigi-tahribat-gideriliyor-yenicag-2.jpg

azdavay-ilcesinde-siddetli-yagisin-yol-actigi-tahribat-gideriliyor-yenicag-1.jpg

(Kaynak: AA)

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Gündüz yatıyor gece köyleri basıyor. Köylüler yardım istedi Güncel
Gündüz yatıyor gece köyleri basıyor. Köylüler yardım istedi
Türk F-16’ları NATO tatbikatı için Almanya’da Dünya
Türk F-16’ları NATO tatbikatı için Almanya’da
Haşlanmış yumurta nasıl saklanır? Sağlınızı düşüyorsanız bunları yapın Sağlık
Haşlanmış yumurta nasıl saklanır? Sağlınızı düşüyorsanız bunları yapın
Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın anılıyor. Seni unutmayacağız. Halk düşmanı PKK katletmişti Güncel
Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın anılıyor. Seni unutmayacağız. Halk düşmanı PKK katletmişti
Berfu Yenenler Murat Dalkılıç'ı ters köşeye yatırdı. Yaptığı telefon şakası olay oldu Magazin
Berfu Yenenler Murat Dalkılıç'ı ters köşeye yatırdı. Yaptığı telefon şakası olay oldu
Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hangi görevlerde bulundu? Keşfet
Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hangi görevlerde bulundu?
Betül Demir’in Sezen Aksu açıklaması olay oldu Magazin
Betül Demir’in Sezen Aksu açıklaması olay oldu