Selma Ergeç annesiyle görüntülendi. “Türkçe bilmiyor! Annemi pas geçin”

Milliyet’ten Mesut Yılmaz’ın haberine göre; Geçtiğimiz haziran ayında final yapan 'Camdaki Kız' dizisinde 'Selen Koroğlu' karakterini canlandıran Selma Ergeç, önceki gün annesi Elizabet Hanım ile Akmerkez’de görüntülendi.

Annesi ile el ele alışveriş turuna çıkan Selma Ergeç, Elizabet Hanım'a yöneltilen sorular üzerine, “Annem Türkçe bilmiyor arkadaşlar, annemi pas geçerseniz sevinirim” açıklamasını yaptı.

Yeni sezonda rol alacağı olası proje için görüşmeler yaptığını ifade eden 44 yaşındaki oyuncu, “İşler hakkında netleşmeden konuşmam doğru olmaz” demekle yetindi.