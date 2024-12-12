Selvi Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik CHP hamlesi! Takipten çıktı

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Selvi Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik CHP hamlesi! Takipten çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP ve CHP Kadın Kolları'nın sosyal medya hesaplarını takipten çıktı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP ve CHP Kadın Kolları'nın sosyal medya hesaplarını takipten çıktığı görüldü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sosyal medyaya giriş yapmıştı.

İLK PAYLAŞIMI EŞİYLE BİRLİKTE OLDUĞU FOTOĞRAF OLDU

2023'ün Mayıs ayında Twitter ve Instagram hesabı açan Selvi Kılıçdaroğlu, ilk paylaşımını Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaşarak gerçekleştirmişti. Kemal Kemal Kılıçdaroğlu da eşinin tweetini gülümseme emojisi ile yanıtlamıştı.

CHP VE CHP KADIN KOLLARI’NI TAKİPTEN ÇIKARDI

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde sosyal medyayı hızlı kullanan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, X hesabından CHP’yi takip etmeyi bıraktı. Daha önce CHP, CHP Kadın Kolları ve eşinin hesabını takip eden Selvi Kılıçdaroğlu artık sadece eşini takip ediyor.

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SELVİ KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Selvi Kılıçdaroğlu 5 Mayıs 1952 tarihinde Tunceli'de doğdu. 1974 yılında Kemal Kılıçdaroğlu ile evlendi. Evlilik sonrasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nu kendi isteğiyle bıraktı. Kılıçdaroğlu çiftinin 3 çocuğu bulunuyor.

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