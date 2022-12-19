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Şemdinli’de 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında çalılık alana saklanmış bir çantada 5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 21:52
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Şemdinli’de 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Şemdinli’de 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda 19 Aralık 2022 günü saat 09.00 sıralarında Şemdinli ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında bir çanta içerisinde çalılık alana saklanmış şekilde yaklaşık 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

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