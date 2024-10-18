Semih Kılıçsoy Beşiktaş’tan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Beşiktaş’ta son haftalarda fazla forma şansı bulamayan Semih Kılıçsoy’un Avrupa’ya transferi gündeme geldi. Genç golcüye Everton ve Milan’ın talip olduğu belirtiliyor. Çıkan haberlerde Beşiktaş yönetiminin transfer görüşmeleri için sezon sonunu işaret ettiği belirtildi.

MENAJERİ AÇIKLADI

Genç oyuncunun transfer iddialarına menajerinden açıklama geldi. Hürriyet gazetesinden İsmail Er’e konuşan menajer Murat Teber, Semih’in Beşiktaş’ta mutlu olduğunun altını çizdi. Genç golcü ile Teknik Direktör van Bronckhorst arasında bir sorun olmadığının altını çizen Teber, “Beşiktaş Kulübü tarihinde yer almak Semih için önemli bir olay. Semih mutlu ve teknik direktör Van Bronckhorst’u seviyor, saygı duyuyor. Van Bronckhorst her açıdan ona çok şey öğretiyor, gelişimine katkıda bulunuyor. Semih-Van Bronckhorst ilişkisi baba-oğul ilişkisi gibi” dedi.

“SEMİH’İN KAFASINDA BEŞİKTAŞ İLE YAŞAYACAĞI ŞAMPİYONLUK VAR”

Teber, genç golcünün transferinin söz konusu olmadığının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Semih’in kafasında transfer değil Beşiktaş’ın bu sezon yaşayacağı şampiyonluk yatıyor. Onun heyecanını yaşıyor. Avrupa’da birçok takım onu takip ediyor. Ama görüşecekleri merci Beşiktaş yönetimi.”

Semih Kılıçsoy sezon başından bu yana çıktığı 10 maçta 3 asist yaptı. Genç golcünün Joao Mario transferi sonrası ilk 11’deki yerini kaybetmesi tartışmalara neden oldu. Özellikle sol kanatta Muçi’nin tercih edilmesi tepkiyle karşılandı.