Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş iddia. Nereden çıktı şimdi bu?

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy, oynadığı son 4 maçta da gol atarken tüm dikkatleri üzerine çekti.

Fanatik'teki habere göre Semih Kılıçsoy, İngilizlerin de ilgisini üzerinde topladı.

Semih için Karagümrük maçını izleten İngiltere'nin Aston Villa kulübünün resmi teklif hazırladığı ileri sürüldü.

Aston Villa'nın bu hafta içinde siyah beyazlı kulübün kapısını çalacağı iddia edilirken, "Nereden çıktı şimdi bu?" sorusu da gündeme geldi.

Beşiktaş geçen hafta genç futbolcusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı.

Siyah beyazlı yönetimin şu anda gelecek herhangi bir teklifi kabul etmeyi düşünmediği de belirtildi.