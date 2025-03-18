Semih Saygıner Dünya Şampiyonu! Kore iki Türk'ün final maçına kilitlendi

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Kore'de düzenlenen Profesyonel Bilardo Ligi'nin (PBA) finalinde 2 Türk sporcu Semih Saygıner ve Lütfi Çenet karşılaştı. Kore’deki Türk derbisini kazanan Semih Saygıner oldu.

Milli bilardocu Semih Saygıner, Güney Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi (PBA) Dünya Şampiyonası finalinde Türk bilardo sporcusu Lütfi Çenet'i yenerek şampiyon oldu.

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Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'de düzenlenen 2025 PBA Dünya Şampiyonası'nda Türk bilardosunun iki efsane ismi finalde karşı karşıya geldi.

Semih Saygıner, finalde Lütfi Çenet'i 4-1'lik skorla mağlup ederek PBA dünya şampiyonu ünvanını kazandı.

Bu arada iki Türk sporcunun finalde mücadele etmesi, uluslararası bilardo camiasında yankı uyandırdı.

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