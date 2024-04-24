Semih Yalçın'dan Davutoğlu'na peş peşe hakaretler 'Densiz basiretsiz idraksiz..'

Yerel seçimlerin ardından parti liderleri ve kurmaylarından seçim değerlendirmeleri halen devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Karar TV’de yerel seçimler ve gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında Devlet Bahçeli’nin AKP’yi dizayn etmeye çalıştığını ifade eden Davutoğlu, 31 Mart sonrasında Cumhur İttifakının dağılmaya başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu saatten sonra Bahçeli ile kazanma şansının olmadığını ifade eden Davutoğlu, Erdoğan ile Bahçeli’nin bu saatten sonra yol ayrımına girdiğini açıkladı.

SEMİH YALÇIN’DAN PEŞ PEŞE HAKARETLER

Davutoğlu’nun MHP ve Erdoğan açıklamalarından sonra ilk tepki MHP Genel Başkan Yardımcısından Davutoğlu’na peş peşe açıklamalar geldi. Yalçın açıklamalarında Davutoğu’na üst üste hakaretler geldi. Yalçın, Davutoğlu'na seslenirken üstüne basa basa 'Davuloğlu' ifadesini kullandı.

X sosyal medya hesabından Davutoğlu’na densiz, idraksiz, basiretsiz şeklinde hakaretler eden Yalçın açıklamasına “Siyasetteki ederi binde yedi olan Davuloğlu” şeklinde başladı.

Davutoğlu’na karşı zamansız ötmeyi marifet zanneden politika kuşu şeklinde söylemde bulunan Semih Yalçın, “Siyasetteki ederi binde yedi olan Davuloğlu…Gerek Genel Seçimlerde gerekse Yerel Seçimlerde milletten boylarının ölçüsünü alan bazı yemsiz siyaset horozları, bir türlü susmak bilmiyor. Zamansız ötmeyi marifet zanneden bu politika kuşlarının başını Ahmet Davuloğlu çekiyor.

Siyasetteki ederi binde yedi olan Davuloğlu, bir takım kerametler peydahlayarak MHP ile seçim kazanılamayacağını öne sürmüş. Hadi oradan densiz…” ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞİMŞEK DETAYI

Geçtiğimiz günlerde ABD’de deki bir toplantıda Mehmet Şimşek’in kullandığı “Yerel halk” ifadesine adeta ateş püsküren Bahçeli’nin sözlerine yanıt veren Davutoğlu, Bahçeli’nin Mehmet Şimşek çıkışı ile aslında ekonomiden sorumlu olmadıklarına yönelik bir mesaj verdi.

Semih Yalçın açıklamasında bu konuya da değinerek şu ifadeleri kullandı:

Ayrıca Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin bazı belediye başkanlarının söylemi haline gelen ‘yerel halk’ sözleri ile ilgili tenkidini dahi anlamaktan aciz olan Davutoğlu idraksizdir, basiretsizdir.

Yerel seçim sonuçlarına kendi gerçeğinden fazla anlam yüklemek zorlama olur. Millet mesaj verir, ayar verir ama asla Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten ve MHP'den vazgeçmez. MHP; beka teminatı, varlık refleksidir.

“BİZDEN SÖYLEMESİ..”

Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların sonunda ekonomi başta olmak üzere temel sorunların 2028 yılına kadar çözülebileceğini belirterek şunlar söyledi:

Hiç kimse bu Yerel Seçimlerdeki oy tablosuna da fazla güvenmesin. 2028'e kadar Türkiye, başta ekonomik sıkıntılar olmak üzere temel sorunlarını çözer. Bu millet, iktidar rüyası görenleri ve bilhassa MHP histerisi yaşayanları şapa oturtur, açığa düşürür. Bizden söylemesi...