Semizebe otu neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası kabızlığa iyi gelen semizebe otu dikkat çekti. Semizebe otuyla ilgili detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
Semizebe otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası kabızlığa iyi gelen semizebe otu dikkat çekti. İşte semizebe otuyla ilgili detaylar…

SEMİZEBE OTU NEDİR?

Semizotugiller familyasından; bir yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi toprak üzerine yatık yaprakları sapsız ve etlidir. Yenilen kısmı, küçük, yuvarlak yeşil yaprakları ve körpe saplarıdır. C vitamini ve

Demir bakımında zengindir. İçeriğinde kuzukulağı asidi bulunduğundan tadı biraz mayhoştur.

SEMİZEBE OTUNUN FAYDALARI

-Kalp sağlığına faydalıdır

-Kemik sağlığına faydalıdır

-Göz sağlığına faydalıdır

-İdrar söktürür.

-Kabızlığı giderir.

-Semizebe otu, antioksidan özellikleri sayesinde kansere karşı koruyucu olabilir.

- Mide ve bağırsak kanamalarında ve kanlı idrarda faydalıdır.

-Kanı temizler.

-Vücuda serinlik verir.

-Şeker hastalarının susuzluğunu giderir.

-Zayıflamaya faydalıdır.

-Dalak hastalıklarında şikayetleri geçirir.

-Uykusuzluk, sinirlilik ve zihin yorgunluğunda faydalıdır.

-Lapası, yanık ve apsede rahatlık verir.

SEMİZEBE OTU NASIL TÜKETİLİR?

Semizebe otu, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında dünyanın her yerinde yetişebilen bir sebzedir. Kolay bir şekilde çoğalabilir ve zorlu şartlarda hayatta kalabilir.

Semizotunun hem yaprakları hem de sapı yenilebilen bir bitkidir. Bundan dolayı yaprakları ve sapları yemek yapmak için kullanılabilir.

Semizebe otu ekşi ve tuzlu bir bitki olduğundan salatalarda, sandviçlerde ve smoothielerde de kullanılabilir. Tadı hafif ve ferahlatıcıdır, bundan dolayı birçok farklı yemeğe kolaylıkla eklenebilir.

Ayrıca, semizebe otu çiğ veya pişmiş bir şekilde tüketilebilir.

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