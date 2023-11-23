Semizotlu nohut mezesi nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 bağ semizotu

3 adet salatalık

1 diş sarımsak

2 kase yoğurt

Az tuz

SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 su bardağı nohut 1 tatlı kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı domates salçası

HAZIRLANIŞI

Semizotunu ve salatalıkları ince ince doğrayın. Bir kasenin içine doğradığınız salatalık ve semizotlarını alıp içine sarımsak ve yoğurt ekleyip karıştırın. Yoğurtlu semizotu hazır. Sosu için bir tavaya yağı ekleyip içine nohut, biber salçası, domates salçasını da ekleyip kavurun. Bir tabağa yoğurtlu semizotunu alta serip üzerine soslu nohutu ekleyin.