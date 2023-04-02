Sempatik profesörün yorumu gündem oldu: Ben kağıt değilim

Editör Özlem Kıral

İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celal Şengör, Kafa TV’de katıldığı bir programda “Hiç dövme yaptırmayı düşündüğünüz mü?” sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu.

''BEN KAĞIT DEĞİLİM...''

Hayatı boyunca hiç dövme yaptırmayı düşünmediğini dile getiren Şengör, “Tamamen saçma bir şey. Ben kağıt değilim. Üzerime yazacak bir şeye gerek yok” dedi. Şengör’ün cevabı sosyal medyada gündem yarattı. Bazı kullanıcılar Şengör’ü desteklerken bazıları ise fikrine karşı çıktı.