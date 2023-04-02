2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sempatik profesörün yorumu gündem oldu: Ben kağıt değilim

Sempatik profesörün yorumu gündem oldu: Ben kağıt değilim

Türk yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör yaptığı birbirinden ilginç açıklamalara bir yenisini daha ekleyerek sosyal medyanın yine en çok konuştuğu isimlerden biri olmayı başardı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 09:38
Takip Et

Sempatik profesör Celal Şengör'ün yorumu gündem oldu

Sempatik profesörün yorumu gündem oldu: Ben kağıt değilim
+
Aa
-

Editör Özlem Kıral

İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celal Şengör, Kafa TV’de katıldığı bir programda “Hiç dövme yaptırmayı düşündüğünüz mü?” sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu.

 

''BEN KAĞIT DEĞİLİM...''

Hayatı boyunca hiç dövme yaptırmayı düşünmediğini dile getiren Şengör, “Tamamen saçma bir şey. Ben kağıt değilim. Üzerime yazacak bir şeye gerek yok” dedi. Şengör’ün cevabı sosyal medyada gündem yarattı. Bazı kullanıcılar Şengör’ü desteklerken bazıları ise fikrine karşı çıktı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
1
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
2
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
3
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
4
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
5
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
6
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿1 Nisan şakası değil. Sigaraya kallavi zam geliyor
7
﻿1 Nisan şakası değil. Sigaraya kallavi zam geliyor
﻿1 Nisan şakası değil. Sigaraya kallavi zam geliyor
﻿'Bu durumu değiştirmek siyasi iktidarın görevidir'
﻿'Bu durumu değiştirmek siyasi iktidarın görevidir'
﻿'Bu durumu değiştirmek siyasi iktidarın görevidir'
﻿Heyelan anı araç kamerasına yansıdı
﻿Heyelan anı araç kamerasına yansıdı
﻿Heyelan anı araç kamerasına yansıdı
﻿Aile hekimleri için çağrı: Ekonomik mağduriyete son verilmeli
﻿Aile hekimleri için çağrı: Ekonomik mağduriyete son verilmeli
﻿Aile hekimleri için çağrı: Ekonomik mağduriyete son verilmeli
﻿Fenerbahçe Galatasaray'ı ağırlayacak. Potada dev randevu
﻿Fenerbahçe Galatasaray'ı ağırlayacak. Potada dev randevu
﻿Fenerbahçe Galatasaray'ı ağırlayacak. Potada dev randevu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.