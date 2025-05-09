Sen misin büyük konuşan: Bornozla yedi saat yürüyüş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sen misin büyük konuşan: Bornozla yedi saat yürüyüş

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından Paul Pierce, Boston Celtics - New York Knicks mücadelesinin ardından trajikomik bir olaya imza attı. Boston'ın mağlubiyeti eski basketbolcunun gündem olmasına neden oldu. İşte detaylar...

NBA'de play-off heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu turun en dikkat çeken eşleşmesi ise Boston Celtics ile New York Knicks arasında oynanıyor. Önceki gece serinin 2. maçı oynandı ve Knicks, Boston'ı 113-97 mağlup ederek durumu 2-0'a getirdi.

Boston'ın yaşadığı bu mağlubiyet kulübün efsane oyuncularından Paul Pierce'ye pahalıya patladı. 2. maç öncesi Pierce yaptığı açıklamada, "Celtics evinde 2. maçı kaybederse, size söz veriyorum, yarın buraya yürüyorum. Buraya 15 mil (yaklaşık 24 km) bornozumla, ayakkabısız, çıplak ayakla yürüyerek geleceğim." sözlerini kullanarak yeşil-beyazlı takıma güvenini dile getirmişti. Ancak işler istediği gibi gitmeyen Pierce, verdiği sözü kısmen de olsa tuttu. Pierce, çıplak ayak ile olmasa da dediği gibi yürüdü ve bu 7 saat süren yürüyüşünü sosyal medyada hesabında canlı olarak paylaştı.

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Pierce yürüyüşünün ardından şu sözleri sarf etti; "Bunu bir daha asla yapmayacağım. Ancak harika bir şey başardığımı hissediyorum. Umarım bu Celtics'e ilham olur ve geri dönüp bu seriyi kazanabiliriz."

İşte Paul Pierce'in yürüyüşünden kısa bir kesit;

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