Sen misin topu elinde fazla tutan kaleci! Yeni kuralın ilk kurbanı

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Sen misin topu elinde fazla tutan kaleci! Yeni kuralın ilk kurbanı

Kalecilerin topu elinde 8 saniyeden fazla tutması halinde köşe vuruşu ile cezalandırıldığı kural ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda uygulandı.

Geçtiğimiz aylarda Uluslararası Futbol Birliği Kurulu tarafından yapılan açıklamada artık bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecekti. Kaleci topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde, bir yandan görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapacak hakem, rakip takıma bir köşe vuruşu verecekti.

KURAL İLK KEZ KULLANILDI

8 saniye kuralı ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan-Mamelodi maçında uygulandı. Mamelodi kalecisi 8 saniyeden fazla topu elinde tutunca rakip takım lehine korner verildi.

İlk kuralın kurbanı olan Mamelodi kalecisi Ronwen Williams yaptığı açıklamada, "Kuralı tam anlayamadım... Peki rakipler sürekli oyunu başlatmamızı geciktirirse ne olacak?" ifadelerini kullandı.

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