Sen mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin? Atatürk'ün kızları çizdi bile

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan'ı 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı ve Avrupa Şampiyonu oldu.

Maç sonrası büyük bir sevinç yaşanırken, zafer Erik Dalı ile kutlandı.

Milli Takım baş antrenörü Daniele Santarelli'nin de Erik Dalı performansı gündem olmuştu.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANMIŞTI

Filenin Sultanları'nın yarı finalde İtalya'yı devirdiği maç sonrası büyük bir sevinç yaşanmıştı.

Paylaşılan videoda, Atatürk'ün kızları, Filenin Sultanları'nın zaferinin mutluluğu gösterilmişti.

''SEN MUTLULUĞUN RESMİNİ ÇİZEBİLİR MİSİN ABİDİN''

Bu mutlu kare sonrası akıllara Nazım Hikmet'in yazdığı şiirde geçen ''Sen mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin'' dizeleri geldi.

Nazım Hikmet'in yazdığı 'Saman Sarısı' şiirinin bir kısmı şu şekilde;

sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin

işin kolayına kaçmadan ama

gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin resmini

değil

ne de ak örtüde elmaların

ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolanan kırmızı

balığınkini

sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin

1961 yazı ortalarında Küba’nın resmini yapabilir misin

çok şükür çok şükür bugünü de gördüm ölsem de gam yemem

gayrının resmini yapabilir misin üstat

yazık yazık Havana’da bu sabah doğmak varmışın resmini

yapabilir misin

bir el gördüm Havana’nın 150 kilometre doğusunda deniz

kıyısına yakın bir duvarın üstünde bir el gördüm

ferah bir türküydü duvar

el okşuyordu duvarı

el altı aylıktı okşuyordu boynunu anasının

on yedi yaşındaydı el ve Mariya’nın memelerini okşuyordu

avucu nasır nasırdı ve Karayip denizi kokuyordu

yirmi yaşındaydı el ve okşuyordu boynunu altı aylık oğlunun

yirmi beş yaşındaydı el ve okşamayı unutmuştu çoktan

otuz yaşındaydı el ve Havana’nın 150 kilometre doğusunda

deniz kıyısında bir duvarın üstünde gördüm onu

okşuyordu duvarı

sen el yaparsın Abidin bizim ırgatların demircilerin

ellerini

Kübalı balıkçı Nikolas’ın da elini yap karakalem

kooperatiften aldığı pırıl pırıl evinin duvarında okşamaya kavuşan ve okşamayı bir daha yitirmeyecek Kübalı balıkçı

Nikolas’ın elini

kocaman bir el

deniz kaplumbağası bir el

ferah bir duvarı okşayabildiğine inanamayan bir el

artık bütün sevinçlere inanan bir el

güneşli denizli kutsal bir el

Fidel’in sözleri gibi bereketli topraklarda şekerkamışı hızıyla

fışkırıp yeşerip ballanan umutların eli

1961’de Küba’da çok renkli çok serin ağaçlar gibi evler ve çok

rahat evler gibi ağaçlar diken ellerden biri

çelik dökmeğe hazırlanan ellerden biri

mitralyözü türküleştiren türküleri mitralyözleştiren el

yalansız hürriyetin eli

Fidel’in sıktığı el

ömrünün ilk kurşunkalemiyle ömrünün ilk kaadına hürriyet

sözcüğünü yazan el

hürriyet sözcüğünü söylerken sulanıyor ağızları Kübalıların

balkutusu bir karpuzu kesiyorlarmış gibi

ve gözleri parlıyor erkeklerinin

ve kızlarının eziliyor içi dokununca dudakları hürriyet

sözcüğüne

ve koca kişileri en tatlı anılarını çekip kuyudan yudum yudum

içiyor

mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin