Sen mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin? Atatürk'ün kızları çizdi bile

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan'ı 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı ve Avrupa Şampiyonu oldu.
Maç sonrası büyük bir sevinç yaşanırken, zafer Erik Dalı ile kutlandı.
Milli Takım baş antrenörü Daniele Santarelli'nin de Erik Dalı performansı gündem olmuştu.
BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANMIŞTI
Filenin Sultanları'nın yarı finalde İtalya'yı devirdiği maç sonrası büyük bir sevinç yaşanmıştı.
Paylaşılan videoda, Atatürk'ün kızları, Filenin Sultanları'nın zaferinin mutluluğu gösterilmişti.
''SEN MUTLULUĞUN RESMİNİ ÇİZEBİLİR MİSİN ABİDİN''
Bu mutlu kare sonrası akıllara Nazım Hikmet'in yazdığı şiirde geçen ''Sen mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin'' dizeleri geldi.
Nazım Hikmet'in yazdığı 'Saman Sarısı' şiirinin bir kısmı şu şekilde;
sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin
işin kolayına kaçmadan ama
gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin resmini
değil
ne de ak örtüde elmaların
ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolanan kırmızı
balığınkini
sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin
1961 yazı ortalarında Küba’nın resmini yapabilir misin
çok şükür çok şükür bugünü de gördüm ölsem de gam yemem
gayrının resmini yapabilir misin üstat
yazık yazık Havana’da bu sabah doğmak varmışın resmini
yapabilir misin
bir el gördüm Havana’nın 150 kilometre doğusunda deniz
kıyısına yakın bir duvarın üstünde bir el gördüm
ferah bir türküydü duvar
el okşuyordu duvarı
el altı aylıktı okşuyordu boynunu anasının
on yedi yaşındaydı el ve Mariya’nın memelerini okşuyordu
avucu nasır nasırdı ve Karayip denizi kokuyordu
yirmi yaşındaydı el ve okşuyordu boynunu altı aylık oğlunun
yirmi beş yaşındaydı el ve okşamayı unutmuştu çoktan
otuz yaşındaydı el ve Havana’nın 150 kilometre doğusunda
deniz kıyısında bir duvarın üstünde gördüm onu
okşuyordu duvarı
sen el yaparsın Abidin bizim ırgatların demircilerin
ellerini
Kübalı balıkçı Nikolas’ın da elini yap karakalem
kooperatiften aldığı pırıl pırıl evinin duvarında okşamaya kavuşan ve okşamayı bir daha yitirmeyecek Kübalı balıkçı
Nikolas’ın elini
kocaman bir el
deniz kaplumbağası bir el
ferah bir duvarı okşayabildiğine inanamayan bir el
artık bütün sevinçlere inanan bir el
güneşli denizli kutsal bir el
Fidel’in sözleri gibi bereketli topraklarda şekerkamışı hızıyla
fışkırıp yeşerip ballanan umutların eli
1961’de Küba’da çok renkli çok serin ağaçlar gibi evler ve çok
rahat evler gibi ağaçlar diken ellerden biri
çelik dökmeğe hazırlanan ellerden biri
mitralyözü türküleştiren türküleri mitralyözleştiren el
yalansız hürriyetin eli
Fidel’in sıktığı el
ömrünün ilk kurşunkalemiyle ömrünün ilk kaadına hürriyet
sözcüğünü yazan el
hürriyet sözcüğünü söylerken sulanıyor ağızları Kübalıların
balkutusu bir karpuzu kesiyorlarmış gibi
ve gözleri parlıyor erkeklerinin
ve kızlarının eziliyor içi dokununca dudakları hürriyet
sözcüğüne
ve koca kişileri en tatlı anılarını çekip kuyudan yudum yudum
içiyor
mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin