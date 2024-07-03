Sen neymişsin Yasemin Güveli

Beşiktaş, Karayolları ve Eczacıbaşı maceralarının ardından Çukurova Belediyespor'da adeta yeniden doğan Yasemin Güveli, başarılı performansının karşılığını Galatasaray Daikin'e transfer olarak almıştı.

Sarı-Kırmızılı ekiple 1 yıllık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki voleybolcunun A Milli Takım kadrosuna alınmaması şaşkınlık yaratmıştı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Ay-Yıldızlı ekibimiz ile birlikte mücadele edemeyecek olan Yasemin Güveli yeni sezona tek başına hazırlanıyor.

Yasemin Güveli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf yoğun ilgi gördü. Yoğun bir şekilde antrenman yapan Yasemin Güveli, yeni sezonda Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek.

Yıldız voleybolcu Sarı-Kırmızılı ekibe imza attıktan sonra heyecanını dile getirmişti. Yasemin Güveli, "Çok heyecanlıyım böyle bir camiaya transfer olduğum için. Bu formayı olabildiğince gururlu ve şanlı bir şekilde terleteceğimden emin olabilirsiniz. İnanılmaz güzel mesajlar aldım. Taraftarımız desteğini şimdiden bana hissettirmeye başladı. Sezonun içinde bunların daha fazlasını göreceğimden eminim. Ben de onların verdiği desteği daha güzel bir şekilde sahaya yansıtacağımdan eminim" demişti.