Sen neymişsin Yasemin Güveli. Büyük sırrını açıkladı. Kendine hayran bıraktı

Eski günlerine dönen Yasemin Güveli'nin performansı Milli Takım'ın başantrenörü Daniele Santarelli'nin de dikkatini çekti.

Santarelli, TRT Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yasemin’i takip ediyorum ve sezon boyunca bazı problemler yaşadığını gördüm. Farklı bir takım ve ambiyans bulduğu için çok mutluyum. Şimdi çok iyi oynuyor. Önemli olan bu ve benim istediğim de bu. Her Türk oyuncunun en iyisini gösterebileceği yerini bulmasını istiyorum."

YASEMİN SIRRINI ANLATTI

Yasemin Güveli ise Voleybolun Sesi'ne yaptığı açıklamada "Eczacıbaşı'nda kadro dışı bırakıldığım dönem çok zor geçti. İnanılmaz zordu diyebilirim. Yaklaşık bir buçuk ay kadar bekleme sürecim oldu. Bu süreçte sürekli tek başıma fitness ve özel antrenman yaptım. Çiğ etle beslendim diyebilirim bu süreçte. Ful odak kendi mentalimi koruyarak, olanlardan etkilenmeyerek kendim için, daha iyi bir Yasemin için çalışmaya devam ettim. Şu anda da kendi adıma karşılığını alıyorum diyebilirim" diye konuştu.

25 yaşındaki güzel voleybolcu şöyle devam etti:

Ben fiziksel ve mental olarak kendimi her zaman hazır hissettim. Bu konuyla benim hiçbir zaman problemim olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sahada hırslı ve oynamayı seven bir oyuncuyum. Gerekli şartlar oluşturulduğunda ve bana güvenildiği zaman gerçekten bambaşka bir 'Yaso' çıkartabilirim. Bu konuda kendimle en ufak bir yanılgım yok en ufak bir kendime güvensizliğim yok. Çünkü daha önce yaptım, yine yaparım. Mental olarak çok mutluyum. Çok huzur doluyum. Yüklerimden kurtulmuş gibiyim. Rahatım, bunun da oyunuma yansıdığını düşünüyorum.