Şenay Gürler ile Semih Saygıner hasret giderdi

Milli bilardocu Semih Saygıner, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Şenay Gürler ile Nişantaşı City's AVM'de objektiflere yansıdı.

Şenay Gürler ile Semih Saygıner hasret giderdi

Sezon başında Kore Profesyonel Bilardo Ligi'ne katılan milli bilardocu Semih Saygıner, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Şenay Gürler ile Nişantaşı City's AVM içinde yemek yiyerek, hasret giderdi.

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Snob Magazin'de yer alan habere göre; Uzak Doğu ile Türkiye arasında mekik dokuyan Saygıner, sevgilisiyle baş başa yemek yedi.

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Türkiye'ye yeni geldiğini söyleyen Saygıner, "Hayatımızda bir şey yok. Her şey stabil" dedi. Milli bilardocu, sezon başında transfer olduğu Kore Profesyonel Bilardo Ligi'nde katıldığı ilk turnuvada şampiyon olmuştu.

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