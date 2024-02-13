Sendika başkanını vurdu gerekçesi pes dedirtti

Kaynak: Halk TV
Sendika başkanını vurdu gerekçesi pes dedirtti
İzmir’in Çiğli ilçesinde konkordato ilan edilen tekstil fabrikasının işçileriyle konuşmaya giden Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) Genel Başkanı Makum Alagöz tabancayla vuruldu. Zanlının gerekçesi pes dedirtti.

İzmir Çiğli’de, 3 sendika üyesiyle birlikte konkordato ilan edilen bir tekstil fabrikasındaki işçilerle konuşmaya giden Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) Genel Başkanı Makum Alagöz silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağ bacağından vurularak yaralanan Alagöz, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altındaki Alagöz’ün durumunun iyi olduğu iletilirken, saldırgan Onur A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Onur A., emniyette verdiği ifadesinde, işçilerin ödemeleri konusunu görüşürken Alagöz'ün kendisiyle alaycı bir üslupla konuştuğu için sinirlendiğini ve saldırıyı gerçekleştiğini iletti. Onur A., emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

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