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Sendika üyeliğini okula bildirmeyen öğretmen, işten atıldı

Özel okulda çalışan öğretmen Gökhan Çınar, sendika üyeliğini okul yönetimine bildirmediği gerekçesiyle tazminatsız olarak işten atıldı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, okul önünde yaptığı açıklama ile duruma tepki gösterdi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 21:50
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Sendika üyeliğini okula bildirmeyen öğretmen, işten atıldı

Sendika üyeliğini okula bildirmeyen öğretmen, işten atıldı
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ANKA'nın haberine göre; İstanbul’da bir özel okulda sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalışan Gökhan Çınar, “sendikaya üye olduğu” ve okul yönetiminin uygulamalarını “sendikaya şikayet ettiği” gerekçesiyle 1 Mart’ta tazminatsız olarak işten atıldı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri işten atılan öğretmen için okul önünde bugün basın açıklaması yaptı. Okul idarecileri, sendika üyesi öğretmenlerin basın açıklamasına tepki gösterdi. Sendikanın İstanbul temsilcisi Tahsin Mert Saygın, “sendikal üyeliği anayasal bir haktır ve sendika üyesi sendikaya üye olduğunu kimseye bildirmek sorunda değildir” dedi.

"İŞSİZLİK MAAŞIMI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR"

İşten atılan öğretmen Gökhan Çınar da okul önünde yaptığı açıklamada başından geçenleri şöyle anlattı:

“Asgarin ücretin 8 bin 500 olmasıyla beraber birçok arkadaşımız asgari ücretle çalıştırılmak zorunda kaldı. Bu durumun öğretmenlik mesleği onuruna aykırıdır diyerek bildiri yayınladık. Kurum temsilcisi toplu görüşme yapamayacağını öğretmenlerle bireysel olarak görüşeceğini dile getirdi. Şubat ayının ortalarında kurucuya okuldan ayrılmak istediğimi söyledim fakat kurucu, ‘Hayır hocam hazirana kadar devam edelim. Ondan sonra yollarımızı ayırırız’ dedi. Ben de ‘Tamam’ dedim. Biz odadan çıktıktan sonra ortaokul müdürü Medine Yılmaz, ‘hocam öğretmenleri sen örgütlüyorsun. Sen bunların liderisin’ gibi ithamlarda bulundu. Bunu kabul etmediğimi hak arayışında olduğumu özellikle dile getirdim. Bana, ‘yıl sonuna kadar devam edelim’ diyen Zeki Bey iş akdimi sendikalı olmama dayandırarak tek taraflı sonlandırdı. Hatta çıkış kodumuzu da 4 numaradan yapması gerekirken 3 numaradan yaparak işsizlik maaşımızı engellemeye çalışmış bu konuda adım atmıştır." 

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