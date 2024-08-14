Senegal, ECOWAS'ı toplamak için çalışıyor

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, 12 Ağustos Pazartesi günü Mali cuntasının lideri tarafından kabul edildi ve Mali ulusal televizyonu ORTM tarafından aktarılan açıklamalarda Dakar ile Bamako arasında yakınlaşma çağrısında bulundu. Mali yakın zamanda Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Batı Afrika organizasyonuna sırtını döndü.

Nisan ayında göreve başlayan Senegal'in yeni cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Mayıs ayının sonunda Bamako'daki yetkililere resmi bir ziyarette bulunmuştu. Ocak ayında bölgesel kurumdan ayrılan ve onu eski Fransız sömürgeci gücüne itaat etmekle ve cihatçılığa karşı mücadelelerinde yeterince desteklenmemekle suçlayan ECOWAS Mali, Nijer ve Burkina Faso'yu geri getirmek istediğini söyledi. Üç ülke, Eylül 2023'te kendi örgütleri olan Sahel Devletleri İttifakı'nı kurdu ve ilk zirvelerini Temmuz ayı başlarında Niamey'de gerçekleştirdi.

Mali, 2020'de darbeyle iktidara gelen ordunun seçim yapma taahhüdünü iptal etmesi ve Ocak 2022'de beş yıla kadar daha kalmayı planladığını açıklamasının ardından ECOWAS tarafından ticari ve mali ambargo altına alındı. Senegal Başbakanı "Hepimiz egemen ülkeleriz, egemen ülkeler olarak birbirimize saygı duymalıyız " dedi.

Bassirou Diomaye Faye ve başbakanlığa atadığı akıl hocası Bay Sonko, eski sistemden kopuş sözü vererek başa geçti. İki yetkili de aynı zamanda Mali, Burkina Faso ve Nijer'de 2020'den bu yana ardı ardına darbelerle iktidara gelen askeri rejimlerin sloganı olan pan-Afrikanizm ve egemenlikçiliği vaaz ediyor.