Senegal'de 5 eski bakana Kovid-19 soruşturma! Yüksek Adalet Divanı'nda yargılanacaklar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Senegal'de 5 eski bakana Kovid-19 soruşturma! Yüksek Adalet Divanı'nda yargılanacaklar

Senegal’de aralarında 5 eski bakanında bulunduğu 32 kişi, Covid-19 fonlarını kötüye kullanmakla suçlandı. 1,5 milyar avroluk kamu fonu soruşturmasında, kamu görevlileri, moda ve sanat dünyasından isimler var. Dosyalar, Yüksek Adalet Divanı’nda incelenecek.

Dakar Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Macky Sall hükümetinde görev yapan 5 eski bakan ve 27 kişi hakkında 2020-2021 döneminde Covid-19'la mücadele için ayrılan 1 milyar CFA (1,5 milyar avro) değerindeki kamu fonunu kötüye kullanmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, bakanların ismi paylaşılmazken, 27 kişinin içinde kamu görevlilerinin yanı sıra moda ve sanat dünyasından isimlerin olduğu kaydedildi. Eski bakanlarla ilgili dosyaların incelenmek üzere Ulusal Meclis'e gönderildiği ve söz konusu isimler hakkında dava açılıp açılmayacağına Yüksek Adalet Divanı'nın karar vereceği belirtildi.

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