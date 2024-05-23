Senegalli çay işçileri sınır dışı edilecek. Günlük kazançları dudak uçuklatıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaş çay sezonunun birinci sürgün dönemi start aldı. Geçmiş yıllarda Gürcistan’dan gelen işçilerle gerçekleştirilen çay toplama işlemi son yıllarda çalışkanlıklarıyla dikkat çeken Afrikalılara teslim edildi.

Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren Senegalli işçilerin günlük kazanları 2 bin TL'nin altında kalmıyor. Her sene mayıs ayının sonuna doğru haber konusu olan Senegalli işçilerin kaçak çalıştığı belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından tarlalarda tek tek yakalanan ve Senegalli çay işçileri İstanbul’a gönderildi. İfadeleri alınmaya başlanan işçilerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

Trabzon’un Of ilçesinde 3 yıldır çay toplayan Senegalli Süleyman Akbay, 3 yıl önce çay toplamaya başladığını söyleyerek, “Bu yıl 3. yılım oldu. Türkiye’de ilk yılımda İstanbul’daydım, çay sezonu olunca Trabzon’a geldim. Artık burada duruyorum" dedi.

Akbay "Memleketten alışık olduğumuz için buradaki çay bahçelerinde çok zorlanmıyoruz. Burada ton işi çalışıyoruz. Fiyatlar değişiyor. Ton işi olduğu zaman 5 bin 500 TL oluyor. Günlük en az bir ton topluyorum. Çay sezonu bittikten sonra Trabzon’da kalıyorum. Burada limanlarda çalışıyorum. Artık Of’luyum” ifadelerini kullandı.