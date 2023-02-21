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Emekli Orgeneral Şener Eruygur son yolcuğuna uğurlandı. Cumhuriyet bir savunucusunu daha kaybetti

FETÖ kumpaslarıyla ilk gözaltına alınan askerlerden Jandarma eski Genel Komutanı, ADD eski genel başkanı, emekli Orgeneral Şener Eruygur için Üsküdar Büyük Selimiye Camisi'nde askeri tören düzenlendi... 81 yaşındaki Eruygur İstanbul'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 16:15
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Şener Eruygur son yolcuğuna uğurlandı. Cumhuriyet bir savunucusunu daha kaybetti

Emekli Orgeneral Şener Eruygur son yolcuğuna uğurlandı. Cumhuriyet bir savunucusunu daha kaybetti
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Jandarma eski Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur (81) İstanbul'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Eruygur için Üsküdar Büyük Selimiye Cami'nde askeri tören düzenlendi. Törende, Şener Eruygur'un eşi Mukaddes Eruygur, oğlu Kemal Eruygur, Ayça Eruygur taziyeleri kabul etti.

Cenazeye 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına da katıldı.

"ACIMIZ BÜYÜK"

Şener Eruygur'un kızı Ayça Eruygur, “Acımız büyük, çok üzgünüz” dedi.

BAŞBUĞ: TSK'YA ÜSTÜN HİZMETLER VERDİ

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, “Komutanımla 1971 yılında Kara Harp Akademisi'nde beraber öğrencilik yaptık. Daha sonra çeşitli görevlerde yakın çalıştık. Değerli bir subaydı, değerli bir generaldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne üstün hizmetler verdi.

Emekli olduktan sonra da Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkanlığını yaptı. Ama maalesef Ergenekon kumpasıyla ilk karşı karşıya kalanlardan birisiydi. 2008 yılında tutuklandı, cezaevine konuldu. Orada çok talihsiz bir kaza geçirdi. Şener Paşa o kazadan sonra bir türlü kendisini toplayamadı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır biliyorum” ifadelerini kullandı.

Eruygur'un naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

FETÖ İLK ONU İÇERİ ATMIŞTI

Emekliye ayrıldıktan sonra Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı görevlerinde bulunan Şener Eruygur Cumhuriyet Mitinglerini organize ettiği için FETÖ kumpasıyla Ergenekon davasında yargılanmış ve hapis cezası almıştı.

Cezaevinde merdivenden düşüp beyin kanaması geçiren Eruygur, o günden buyana zaman mefhumunu, okuma yazma yetisini de kaybetmişti.

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