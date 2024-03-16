Şener Şen'in ünlü filmi gerçek oldu. El sallıyorlar ama kimse durmuyor

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kelebek Köyü’ndeki vatandaşlar, ulaşım sorunları nedeniyle ürünlerini satmak için pazara gidemiyor. Yolcu treninin biletlerinin internet üzerinden satışına başlandığı belirtilirken, trene binmek isteyenlerin 5 kilometre aşağıya ya da yukarıya gitmek zorunda olduğu ifade ediliyor. Köylerindeki durağın yeniden kullanıma açılmasını ve bilet satışının tren içinde yapılmasını isteyen vatandaşların, durmayan trene el salladıkları anlar akıllara Şener Şen'in başrolündeki 'Selamsız Bandosu' filmini getirdi. Filmde Cumhurbaşkanı’nın trenle geziye çıkacağını öğrenen Selamsız ilçesinin Belediye Başkanı, karşılamak üzere bir bando kurarak günlerce hazırlık yapmış, ancak tren ilçe halkını es geçerek yola devam etmişti.

Bu durumuma bir çözüm istediğini ifade eden Kelebek köyü sakini bir kadın “Ürünlerimizi kesinlikle götüremiyoruz tren durmadığı için. İnternet çekmiyor ki (bilet) alalım. Mağduruz” dedi. Konuyu ele alan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin şunları anlattı:

"Daha önceki dönemlerde yolcu treni burada dururken şu anda maalesef 5 kilometre aşağıda ya da yukarıda duruyor. İnsanlar burada ürünlerini üretip pazara götürüyorlardı, bilet alabiliyorlardı. Şu anda maalesef internet üzerinden bilet almayı zorunlu hale getirmiş Ulaşım Genel Müdürlüğü. Burada internet çekmiyor. İnternetin çekmediği bir ortamda insanlara bu eziyeti yapmak zulümdür. Burada bu insanların ulaşımını sağlamak en önemli kamusal hizmettir. Eğer internetten alamıyorsa en azından tren içerisinde bilet parasını ödemeli ve buradaki durak yeniden hayata geçmeli. Bu kadar insan mağdur oluyor. Devlet Demir Yolları’nı, Ulaşım Genel Müdürlüğü’nü göreve davet ediyorum. Bu insanların mağduriyetini giderelim, bu zulme son verelim diyorum."