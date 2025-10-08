Alp- Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de neredeyse hemen her gün bir il depremle sallanıyor. "Depremleri önceden bilen" Şener Üşümezsoy, Marmara'da 7.8 büyüklüğündeki deprem tahminleri hakkında "400 kilometre" detayına dikkat çekti.

Ünlü Profesörün "Marmara ve İstanbul için büyük deprem geliyor mu?" sorusunu verdiği yanıtta, Marmara Denizi'nde 7 büyüklüğünün üzerindeki deprem tahminlerine katılmadığını ifade etti.

Üşümezsoy, 1999 depreminden sonra herkesin ‘Büyük deprem geliyor' diyerek Adaları işaret ettiğini vurgulayarak "Adalar dediğimiz bölge, kuzey-güney yönünde genişlerken çökme ile, Silivri çukuru ve Tekirdağ çukuru gibi gerilmeli yapılardan oluşmuştur. Bu bölge günümüzde kuzeyden güneye, Kuzey Anadolu Fayı'nın sıkıştırmasıyla oluşmuş. Ama Adalar fayı gerildiği için aksine kat kat çöküyor. Dolayısıyla Kuzey Anadolu Fayı Adalardan geçmiyor. Yalova, Çınarcık'tan geçiyor" dedi.

"7.8'LİK DEPREM İÇİN 400 KM GEREKİR" DEDİ

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin Antakya'dan başlayarak Pütürge'ye kadar 400 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğunu belirten Üşümezsoy, Marmara Denizi'nde boydan boya 180 kilometre fay kırılacağını iddia ederek 8 büyüklüğünde deprem bekleyenleri bir şey bilmemekle suçladı.

Üşümezsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer 1 km çapında yırtık meydana geliyorsa 4 büyüklüğünde deprem; 3 km çapında bir alan yırtılıyorsa, yani 10 kilometrekare, 5 büyüklüğünde deprem; 10 km+10 km yani 100 kilometrekarelik alan yırtılıyorsa 6 büyüklüğünde deprem; bin km'lik bir alan yırtılıyorsa 7 büyüklüğünde deprem; 10 bin km'lik alan yırtılıyorsa 8 büyüklüğünde deprem meydana gelir. 10 km derinlik olsa bin km uzunluk gerekir. Marmara'da 7.8 büyüklüğünde bir deprem olması için 400 km uzunlukta 15 km derinlikte bir yüzeyin yırtılması gerekiyor. Marmara Denizi 150 kilometre, 10 kilometre derinliği olmayan yerleri var. Burada nasıl olur da 10 bin kilometrelik yüzey yırtılır da büyük deprem olur"

"BÜYÜK DEPREM 17 AĞUSTOS'TA OLDU"

Yalova ile Yeşilköy arasındaki, Marmara Denizi'nin içindeki 65 km'lik fayın 1894'te kırıdığını anımsatan Üşümezsoy, bir kere kırılan fayın yeniden kırılması için depremi oluşturan stresin yeniden büyümesi gerektiğini ifade etti.

"MARMARA DENİZİ'NDE SÖYLENDİĞİ GİBİ BÜYÜK BİR FAY YOK"

"Marmara Denizi'nde daha önce kırılmış bir fay var. 100 yıldan beri beklediğimiz deprem 17 Ağustos'ta oldu. Bundan sonra Marmara Denizi'nde söylendiği gibi büyük bir fay yok" dedi.

Öte yandan yetkililer vatandaşları can ve mal güvenlikleri için sağlam binalarda oturmaları konsuunda sık sık uyarıyor.