Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından peş peşe ünlü isimleri duyurdu. Şu ana kadar kadroda Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Selen Görgüzel, Deniz Çatalbaş ve Seren Ay Çetin yer alıyor.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Özlem Esra Ada’nın sunduğu “Pembe Masa” programına konuk oldu ve Survivor sorusuna şu cevabı verdi:

'SURVİVOR ÇOK BASİT KALIR’

''Tabii giderim. Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki giden kadroyu da gördüm, Bayhan filan var. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu''

‘ACUN 500 BİN DOLAR TEKLİF ETTİ’

75 yaşındaki jeoloji profesörü sözlerine şöyle devam etti:

''Acun’un ben baş starıyım. Daha önce ‘Yok Böyle Dans’ yarışmasında yer almam için 500 bin dolar teklif etti. Ama ben reddettim. Bu sebeple Acun’la aramda kan davası gibi bir durum var''

‘KENYA’DA TİMSAHLARLA YÜZDÜM’

Üşümezsoy, cesaretini kanıtlayan unutulmaz bir anısını da anlattı: ''Kenya'ya çekime gittik, bir yarışma programı. Ben bir anda timsah dolu göle atladım ve yüzmeye başladım. Tuğba Özay da vardı, çılgın bir kız onunla o da açıldık yüzdük. Çünkü ben araştırmıştım ve timsahların dört ayağını yere basmadan avlarına saldıramadığını öğrenmiştim. Bunun verdiği güvenle çok rahat yüzdüm ve yapım çok güzel görüntüler almıştı. Ama buna rağmen çok korkmuşlardı''

ŞENER ÜŞÜMEZSOY KİMDİR?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden, deprem uzmanı, akademisyen ve yazardır. 14 Kasım 1950 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Kırım Tatarı kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Fiziksel olarak kaslı ve fit bir yapıya sahip olmasıyla da dikkat çeken Üşümezsoy, jeoloji ve deprem bilimleri alanındaki çalışmalarıyla kamuoyunda tanınır; ancak görüşleri sıkça tartışma yaratır.

Üşümezsoy'un eğitim hayatı, Çapa İlkokulu ve Ortaokulu'nda başlar. 1964-1969 yılları arasında Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. 1969'da İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'ne girer ve burada lisansını tamamladı.

Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını yapar; doktora tezi, Istranca Dağları'nın tektonik evrimini Prof. Önder Öztunalı ile inceledi. Tezleri, hocalarının görüşlerini çürüten niteliktedir ve bu sayede tektonik alanında literatüre katkı sağladı.

1976'da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nde (MTA) çalışmaya başlar; Balya, Yenice, Edremit ve Kaz Dağları civarındaki jeolojik araştırmalar yaptı. İstanbul Üniversitesi'nde asistanlık yapar ve 1991'de profesör unvanını aldı.

Uzun yıllar Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği yapar; Almanya'da bir üniversitede de görev aldı. Araştırma alanları deprem bilimleri, tektonik hareketler ve Marmara Denizi'ndeki fay sistemleridir.

1999 Marmara Depremi sonrası doğru öngörüleriyle ünlenir; örneğin, deprem riski tahminleri tutar ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor. Ancak bazı deprem tahminleri (örneğin İstanbul depremi öngörüleri) bilim camiasında eleştirildi ve "egoist" yaklaşımları nedeniyle tartışıldı.

Üşümezsoy, deprem riski konusunda halkı bilgilendiren kitaplar kaleme alır: 17 Ağustos Sonrası Marmara’da Deprem Riski (2001), Vatandaş için Deprem Rehberi, İstanbul Depremi

Jeopolitik, ekonomi ve strateji alanlarında da eserler verdi: Yeni Dünya Petrol Düzeni ve Körfez Savaşları, Türk Jeostratejisi, Petrol Şoku ve Yeni Ortadoğu Haritası, Dünya Sistemi ve Emperyalizm