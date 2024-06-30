Şener Üşümezsoy’un yeğenleri matematik dehası çıktı

Deprem konularında yaptığı araştırma ve analizlerle sık sık gündeme gelen deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'un yeğenleri ABD’nin Teksas eylateinde düzenlenen Teksas Şampiyonları Amerika Matematik Yarışması’nda boy gösterdi.

Yarışmayı büyük bir başarıyla tamamlayan Üşümezsoy'un yeğenlerinden Noyan yarışmayı birincilikle bitirirken, Kayra ise yarışmada ilk 10 arasına girerek şeref listesinde yer aldı.

Noyan ve Kayra, yarışmayı Teksas eyaletini temsilen katılırken, başarılarını yarışma sonunda eyaleti temsilen beyaz kovboy şapkası takarak kutladılar.

ÜŞÜMEZSOY’DAN AÇIKLAMA

Şener Üşümezsoy, yeğenlerinin büyük başarısını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Üşümezsoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeğenim Özlem'in ikizleri Noyan ve Kayra, Amerika eyaletler arası matematik şampiyonasında Noyan birinci ve Kayra ilk ona girerek şeref listesinde yer aldılar."