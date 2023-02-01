Ziraat Bankası eski müdürü gittikçe büyüyen sorunu işaret etti

Fahiş kiralar ev sahipleri ile kiracılarını karşı karşıya getirmeye devam ediyor.

Binlerce liralık kiraları ödeyeceklerini taahhüd eden kiracıların sözlerinde duramayışı ve devletin belirttiği zam oranını bir türlü uygulamayan ev sahipleri yeni bir gündem yarattı.

Kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanan mahkeme süreçlerinin uzun sürmesi ve davalardaki yığılmalar nedeniyle konu sosyal bir kriz haline giderken, yaşananlara dair bir değerlendirme de Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu'dan geldi.

Babuşcu yaşanan tehlikeye dikkat çektiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ev sahibi, kiracı kavgaları had safhada

Eğer çözüme yönelik uygulamalar yapılmazsa “BARINMA SORUNU” gittikçe büyüyecek