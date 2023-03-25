Ozan Tufan Süper Lig'e dönüyor. İşte yeni takımı

Ozan Tufan, sezon başında Fenerbahçe'nin İngiltere'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olmuştu.

Ancak Ozan Tufan, yaşadığı sakatlığın ardından eski performansından uzaklaştı ve gözden düştü.

Milliyet'teki habere göre Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla istediği Ozan Tufan için harekete geçti.

Hull City'le 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan Tufan'ın da Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği ileri sürüldü.

Ozan, bu sezon Hull City'de 36 maça çıktı ve 5 gol attı.

Geçen sezon 3 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'den İngiltere'ye transfer olan milli oyuncunun da Şenol Güneş'le çalışmak istediği ifade edildi.