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Şenol Güneş'ten flaş açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karagümrük maçının ardından çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 23:00
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Şenol Güneş Karagümrük maçından sonra konuştu

Şenol Güneş'ten flaş açıklama
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karagümrük'le 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Güneş, şunları söyledi:

"Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Daha iyi futbol oynamalıydık. 3 günde bir maç oynadığımız bir dönemdeyiz. Rakibimizin geçen haftayı bay geçmesi bir avantaj oldu. Bunu iyi kullandılar. Golü bulmamız, ilk yarıdaki yanlışlarımızı örtmemeliydi.

İkinci yarı daha kontrollü başlamayı düşünürken, yine bir hatayla golü yedik. Golden sonra bir tepkimiz olmalıydı. Bizim takım, tepki veren bir takım ama bugün genel bir yorgunluk olarak kabul ediyorum. Golden sonra rakibin üstüne gitmeliydik.

Amir Hadziahmetovic henüz gelmediği için bir şey söylemek doğru değil."

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