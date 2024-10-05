Şenol Güneş: Kazanmak için çıktık, iki puan kaybettik

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor ile Mersin'de 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Şenol Güneş, takımın performansı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yedikleri golde bir taç pozisyonunun doğru değerlendirilemediğini belirten Güneş, bu durumun ardından rakip oyuncunun hızlı bir şekilde kaleye girdiğini ifade etti. “Bu tür pozisyonları sıkça verdik. İleride basit top kayıpları yaşadık ve rakip kontrataklarla tehlike oluşturdu. Bizim de birkaç pozisyonumuz vardı ama kazanmak için çıktığımız bu maçta ne yazık ki iki puan kaybettik. Daha iyi bir performans göstermeliydik” dedi.

Güneş, mevcut oyunun tatmin edici olmadığını ve bununla ilgili daha önce de konuştuğunu vurguladı. “Burada bir galibiyet alarak nefes almak istedik. Puan önemli ama özellikle güçlü bir oyun oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Oyunun başındaki yavaş tempomuz, dönüşüm sürecinde bize dezavantaj sağlıyor. Sabırsız bir şekilde kazanmak istediğimiz maçlarda, deplasmanda sadece bir galibiyetimiz var. Kalitemiz ve isteğimiz tartışılır hale geliyor. Bu dönemde daha çok çalışmamız gerekiyor; sabırlı ve akıllı olmalıyız. Kırılganlıkları aşmanın tek yolu işimizi iyi yapmak ve çaba sarf etmektir. Oyuncularıma hala güveniyorum. Hataları kabul etmek ve düzeltmek zorundayız. Eğer yanlış yapan, eksik kalan olursa değişiklikler kaçınılmaz. Ama bu oyuncuların daha iyi oynayabileceğine inanıyorum ve bunu bekliyorum."