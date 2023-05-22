'Şenol Güneş konuştu, maç geldi'

Editör: Hamza Özalkuş

Şenol Güneş'in etkisine dikkat çeken Meleke yazısında, "Montella’nın Adana Demirspor’u çabukluk üzerine inşa edilmiş bir ekip. Rakip kaleye oyalanarak, set inşa ederek, sabırla gitmiyorlar. Bu kadar çabuk oyuncu, eğer topu ayaklarında oyalamaz, seri de dolaştırırlarsa baş döndürücü bir hızla gidiyorlar hücuma. Dün özellikle ilk 20-25 dakikada hızlarıyla Beşiktaş’ı zor durumlara düşürdüler. Beşiktaş’ın oyunun akışını değiştirdiği ansa 25’inci dakikada geldi. Şenol Güneş maçın durduğu bir anda Salih-Gedson’la konuştu.

O dakikadan sonra Beşiktaş da oyalanmama, daha fazla uzun deneme ve özellikle Gedson Fernandes’le o toplara koşma stratejisine geçti. Böylece son 12 haftada tam 34 puan toplamayı başaran Beşiktaş, dün hem Avrupa biletini cebine koymuş oldu, hem de yeni sezona çok daha umutla ve heyecanla bakıyorlar artık" ifadelerini kullandı.