Şenol Güneş ya sezon başı gelseydi: Uğur Meleke'den çarpıcı soru

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yendiği maç sonrası gözler Şenol Güneş'in istatistiğine çevrildi. Hürriyet Yazarı Uğu Meleke çarpıcı bir tespitte bulundu.

Şenol Güneş ya sezon başı gelseydi: Uğur Meleke'den çarpıcı soru

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

"Valerien Ismael, belki de Beşiktaş tarihinin en kötü seçimiydi" diye Uğur Meleke yazısında Şenol Güneş'in takıma etkisinden bahsetti.

İşte Meleke'nin yazısının ilgili bölümü:

Oyunu tutuculaştırdı, takım uzun oynamaya ve sadece önde kaosla gol aramaya zorlandı. Üstelik İsmael bu oyunu sadece bu sezon değil, geçen sezon da oynatmaya kalkmıştı. Beşiktaş yönetiminde bunu kavrayabilecek biri olsa zaten bu sezona Ismael ile girmezlerdi.

Şenol Güneş’in İsmael’den en önemli farkı, klasik bir büyük takım hocası olması. Yönettiği ekiplere büyük takım davranışı aşılaması. Güneş, sezon başı göreve gelseydi muhtemelen daha iyi konumda olurdu şu anda Beşiktaş.

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