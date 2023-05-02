Şenol Güneş'e Ümit Özat'tan çok ağır sözler: Yere yattığı günleri ne çabuk unuttu

Editör: Hamza Özalkuş

Beşiktaş'ın evinde Galatasaray'ı ligde 3-1 mağlup etmesinin ardından Şenol Güneş'in açıklamalarına Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat, sosyal medyadan Şenol Güneş'e cevap verdi.

"OKAN HOCA'YA YARDIM ETTİM"

Şenol Güneş, maçın ardından "Okan Hoca'yı severim ama oyunda kendisini kaybediyor. Bunu her maçta yapıyor. Yanına gittim. 'Sakin ol' dedim. Sende aynı hareketi yaptın. Sana da kart göstermesi lazım. Fakat ben niye çizgiyi terk ettim? Sana yardım etmek için" sözlerini kullanmıştı.

"HALA HAKEMLERE SALDIRIYOR"

Ümit Özat ise Güneş'in bu sözlerine şu cümlelerle cevap verdi; "Nasıl yardım ettin? Senin işin ona yardımcı olmak mı? Kendisi de şampiyonluğa oynuyordu. Şampiyonluğa oynarken aynı heyecanı yaşıyordu. 70 yaşına gelmiş, hala hakemlere saldırıyor. Şenol Güneş ne çabuk unuttu kafasına yastık geldiği zaman taş geldi diye yerlere yattığı günleri."