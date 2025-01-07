Şenol Güneş'in elini rahatlatan gelişme! 2 yıldız futbolcusu geri dönüyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Corendon Alanyaspor’u ağırlayacak.

Bordo-mavili ekip, cezalı ve sakat oyuncuların takıma geri dönmesiyle teknik direktör Şenol Güneş, kritik karşılaşma öncesi kadro seçeneklerinin artmasıyla rahat bir nefes aldı.

MENDY VE VİSCA DÖNÜYOR

Zorlu fikstür öncesinde en büyük sevindirici haberlerden biri, cezası sona eren Mendy’nin takıma geri dönmesi oldu. Orta saha ve savunma bağlantısında önemli bir rol oynayan yıldız oyuncunun, Alanyaspor karşısında forma giymesi bekleniyor. Bunun yanı sıra sakatlığını atlatan Edin Visca'nın da takımla birlikte antrenmanlara başlaması, teknik ekibin bu maç öncesi elini güçlendirdi. Özellikle kanat organizasyonlarında kilit bir rol oynayan tecrübeli futbolcunun sahada olacak olması , takımın hücum gücünü artıracak. Draguş'nda , Alanyaspor maçında forma giyebilecek duruma gelmesi bekleniyor. Okay Yokuşlu'da takımla birlikte çalışmalara başlarken, bu oyuncunun Antalyaspor maçında kadroda olması bekleniyor.

KUPA'DA MORAL ARIYOR

Süper Lig’de istediği çıkışı bir türlü yakalayamayan Trabzonspor, kupadaki ilk maçını bir moral fırsatı olarak görüyor.

Ligde son haftalarda puan kayıpları yaşayan Karadeniz ekibi, taraftarının önünde kazanarak üzerindeki baskıyı azaltmak ve önündeki yoğun fikstüre iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, kupada galibiyet alarak takım içindeki motivasyonu yükseltmeyi hedefliyor.

BAZI BÖLGELERDE ROTASYON

Cezalı ve sakat oyuncuların dönüşü, Şenol Güneş’in elini güçlendiriyor.

Uzun zamandır alternatif oyuncu eksikliği nedeniyle rotasyon yapamayan tecrübeli teknik direktör, geri dönen oyuncuların takıma katılmasıyla farklı oyun planları üzerinde çalışıyor.

Özellikle Visca ve Mendy dönüşüyle birlikte Draguş ve Okay Yokuşlu'nun da süre alabilecek seviyeye gelmesiyle hem hücumda hem savunmada daha güçlü bir görüntü sergilemesi beklenen Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılarak Süper Lig’deki Antalyaspor ve Sivasspor maçlarına odaklanacak.