Şenol Güneş'ten flaş karar. Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i belli oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti.
Siyah beyazlı takımda Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta 4 futbolcu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar ve Omar Colley, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 37. haftasındaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.
Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 36. haftasını ise bay geçecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı öncesi kararını verdi. Güneş'in sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:
Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakaf
Adana Demirspor'un muhtemel 11'i de şöyle:
Ertaç, Semih, Morel, Akintola, Emre, Ndiaye, Yusuf, Rodrigues, Gökhan, Belhanda, C.Ndiaye.