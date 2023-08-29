Sentetik kelimesi genellikle çeşitli maddeleri ve bileşenleri tanımlamak için kullanılmakta olup günlük hayatımızda sentetik kelimesini sıkça duyuyoruz. Peki, sentetik ne demek? Sentetik kelimesinin anlamı nedir?

Doğal ve tabii sözcükleriyle zıt anlamlı olan sentetik kelimesi dilimize Yunancadan geçmiştir. Kelimenin orijinal hali ''synthetique'' şeklinde yazılır.

10. yüzyılda literatüre girmiş olan sentetik sözcüğü, genellikle çeşitli maddeleri ve bileşenleri tanımlamak için kullanılır. Örneğin inorganik olarak tanımlanan tüm maddeler aynı zamanda sentetiktir. Çünkü bu maddeler doğal bir şekilde değil dışarıdan müdahale edilerek oluşmuştur.

SENTETİK NE DEMEK?

Sentetik doğal bir şekilde meydana gelmeyen, beşeri faktörlerin etkisiyle oluşan anlamına gelir. Bu sözcük yapay ve suni kelimeleriyle eş anlamlıdır. T

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE SENTETİK NE DEMEK?

TDK'ya göre sentetik kelimesinin biri gerçek bir yan anlam olmak üzere iki farklı anlamı vardır:

Sentetik sözcüğünün gerçek anlamı: En az iki farklı bileşenin karışımıyla oluşan.

Sentetik sözcüğünün yan anlamı: Kendi kendine mevcut olmayan, sonradan üretilen.