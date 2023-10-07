Serada çıkan yangın makilik alanı yaktı

Mersin Erdemli'de bir serada çıkan yangın makilik alana sıçradı. Yangın, vatandaşlar ile ekiplerin çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 10 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü belirtildi.

KAYNAK: İHA
Serada çıkan yangın makilik alanı yaktı

İHA'nın haberine göre, olay, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi tarihi lamos kalesi mevkiinde bir serada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, muz serasında tadilat çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar hemen müdahale etti ancak rüzgarın etkisi ile alevler çevreyi sardı. Bir sera tamamen yanarken, alevler makilik alana da sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar, yangın tüpü ve hortumlarla alevlerin söndürmek için ekiplere yardımcı oldu. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak diğer seralara da sıçraması önlendi.

Yangında 10 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü belirtildi.

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