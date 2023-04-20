Seray Sever ikizlerinin birinci yaşını kutladı. “Allah'ım nazarlardan korusun”

Sunucu ve oyuncu Seray Sever'in ikizleri Sofia ve Alya birinci yaşına girdi. Sever, ikizleri için doğum partisi düzenledi.

Seray Sever ikizlerinin birinci yaşını kutladı. “Allah'ım nazarlardan korusun”

Editör: Özlem KIRAL

Sunucu ve oyuncu Seray Sever, 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu.

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Çiftin, ikizleri Sofia ve Alya birinci yaşına girdi.

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Sever, çocuklarına doğum günü partisi düzenledi.
Videoyu Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Allah'ımın nimetleri Sofia'm ve Alya'm bugün 1 yaşındalar. Rabbime sonsuz şükürler olsun. En kıymetlilerim sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle bolluk bereketleriyle büyüsünler. Rabbimin lütfuyla kolaylıkla tüm hayallerine hayırlısıyla kavuşsunlar. Allah'ım nazarlardan korusun" dedi.

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Sever, partinin organizasyonluğunu yapan Kuşadası Organizasyon Ajans'ına da teşekkür etti.

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