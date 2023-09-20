Seray Sever'den yürek yakan paylaşım

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, 'Manda Yuvası' filminin setinde tanışıp aşık olduğu Eray Sünbül ile 2018 yılında dünyaevine girmişti.

Seray Sever ile Eray Sünbül çifti, mutluluklarını geçtiğimiz nisan ayında Sofia ve Alya adlarını verdikleri ikizlerini kızlarıyla taçlandırmıştı.

HAMİLEYKEN BABA ACISI YAŞADI

Sever, ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayarken baba acısıyla yıkılmıştı.

"SENİ NE KADAR ÖZLEDİM BİR BİLSEN"

Sever, son olarak merhum babası Tamer Sever'in doğum gününü kutladı:

Canım biricik babişkom. Bugün senin doğum günün. Her anda her yerde aldığım her nefeste kalbimde bir sızı yerin doldurulamaz bir boşluk ve bir gün kavuşacak olmanın tesellisi… Seni nasıl özlüyorum bir bilsen… Bugün prenseslerin de 17 aylık oldular. Babacım Alya yürüdü, Sofia bugün dede diye resmine sarıldı. İnşallah görüyorsundur. Sana pasta aldık ziyaretine geldik, torunlarınla üfledik. Sen bizim atamızsın en büyük aşkımızsın ve koruyucu meleğimizsin. Ah babam ah. Mavi gözlü engin bilgili dev adam. Nur içinde yat, cennet bahçelerinde uyu. Seni çok özledim. Rabbim sabırlar versin. İyi ki senin kızın olmuşum, her an seninle gurur duymuşum güzel kalplim babişkom.



