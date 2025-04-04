Serbest bırakılan Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk paylaşım geldi

(İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasıyla birlikte yayılan boykot çağrılarına destek veren isimlerden biri olan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da dün sabaha karşı gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na göre, şimdilerde Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Cevat Şakir’e hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu’nun gözaltına alınmasının sebebi boykot paylaşımları değil, kültür-sanat camiasını sokak eylemleri adına örgütleyen bir WhatsApp grubu olarak belirtildi.

SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ. — Cem Yiğit Üzümoğlu (@CemYUzumoglu) April 3, 2025

‘KORKMUYORUZ İTAAT ETMİYORUZ'

Oyuncular Sendikası ve sanat camiası başta olmak üzere büyük destek gören Cem Yiğit Üzümoğlu, kendisiyle birlikte gözaltına alınan 10 kişiyle beraber dün adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Ünlü oyuncu serbest kaldıktan sonra sosyal medyan "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" paylaşımında bulundu.