Serdal Adalı Amerika'dan sürpriz bir ismi daha açıkladı

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı yönetimine aldığı bir ismi daha kamuoyu ile paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Serdal Adalı Amerika'dan sürpriz bir ismi daha açıkladı

Adalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Değerli Beşiktaş Camiası, kadromuzu tanıtmaya devam ediyoruz. Ekonomi alanında uluslararası çalışmaları ile dikkat çeken ve uluslararası ödüller alarak ülkemizi gururlandıran başarılı bilim insanı Prof. Dr. Ufuk AKÇİĞİT yönetim kurulumuzda Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alacaktır. Kendisinin ekonomi ve büyüme alanındaki çalışmaları ve tecrübesi bize çok destek olacaktır.

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Prof. Dr. Ufuk AKÇİĞİT Kimdir ?

Prof Dr. Ufuk AKÇİĞİT 1980 yılında Almanya’da doğdu. 2003 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Lisansüstü çalışmaları için yurt dışına giden Profesör Dr. AKÇİĞİT, ekonomi doktorasını 2009 yılında Massachusetts Institute of Technology’de tamamladı. Halen Chicago Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olarak görev yapmaktadır.

Uluslararası birçok kuruluşa danışmanlıklar yapmış olan Profesör Dr. Akçiğit, ayrıca Almanya'nın Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nde araştırma grup başkanlığı, Boston, Londra, ve Münih merkezli çeşitli araştırma kuruluşlarında araştırma ortağı olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Ufuk AKÇİĞİT, makroekonomi ve ekonomik büyüme alanında yaptığı çalışmalarıyla uluslararası birçok ödüle layık görülmüştür.

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