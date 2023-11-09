Serdal Adalı başkan adayı! Beşiktaş'ta olağanüstü kongre öncesi flaş gelişme

Beşiktaş'ta olağanüstü kongre öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kongrede şimdiye kadar adaylığını açıklayan tek isim Hasan Arat olmuştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olmayacağını duyurmasının ardından yönetim kurulundan Emre Kocadağ'ın aday olacağı belirtilmişti.

Sürecin başından beri adaylığı konuşulan Serdal Adalı'nın ise düşünmediği ileri sürülmüştü.

Ancak Serdal Adalı'yla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Serdal Adalı'nın "Şu an tek aday var. Emre Kocadağ'ın aday olacağını düşünmüyorum. 4 senedir burada, transferleri yapan kendisiydi. Futboldan sorumlu asbaşkandı. Futbolda başarısız bir sezon yaşıyoruz, zaten böyle olmasa seçim gündemi olmazdı. Beşiktaş tek adayla seçime girmez.'' dediği ve ''Genel kurulun büyük bir ilgisi ve teveccühü var. Daha önceki dönemlerde olmadığı kadar büyük bir baskı var adaylığım konusunda. Bunu karşılıksız bırakmak zor." diyerek aday olmayı kararlaştırdığı belirtildi.

Adalı'nın resmi açıklamayı bir kaç gün içinde yapması bekleniyor.