Serdal Adalı Beşiktaş'ın borcunu kapatacak planı açıkladı

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, hedef ve projelerini anlattığı basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SON GÜNCELLEME: Aytunç Akın KAYNAK: Haber Merkezi
Serdal Adalı Beşiktaş'ın borcunu kapatacak planı açıkladı

Aytunç Akın / YENİÇAĞ

Beşiktaş'ta Başkanlığa aday olan isim Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında projelerini anlattı.

Siyah-beyazlı kulübün borcunu kapatacak planı açıklayan Adalı, ''İstanbul Havalimanı yakınında bulunan eski bir maden arazisinde konut ve sosyal yaşam tesisi kuracağız. Görüşmelerini yapıp ön anlaşmalarını yaptık. Yapıların satışından 150 M Euro gelir bekliyoruz. Borcumuzu kapatacağız.'' ifadelerini kullandı.

Adalı'nın sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

"Rıza hocamızın talepleriyle, 2-3 nokta transferle takımımıza ivme kazandırıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bunun için görüşmeleri ve maddi hazırlıkları yaptık. 3 Aralık akşamı bu takviyeleri yapmak için vakit kaybetmeden harekete geçmek istiyoruz."

"Beşiktaş Futbol akademisi bu projesiyle hem Beşiktaş'a yeni bir tesis kazandıracağız. Hem gençlerimizi çok daha iyi yetiştireceğiz. Serpil Hamdi Tüzün hocamızın ismini hak ettiği şekilde yaşatacağız."

"Basketbol ve voleybol için salon, antrenman tesislerinin yer alacağı Gain Yaşam Kompleksi'ni yaratacağız. 12 bin kişilik spor salonu olacak. Yeni yönetim kurulu üyesi adayımız Kaan Kasacı'ya teşekkür etmek istiyorum. Gain Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Bilgin ve Erkan Kilimci'yi alkışlarınızla ön protokol imzası için davet ediyorum."

Gain Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Bilgin ön protokolü imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada "Serdal Adalı'nın başkan seçilmesi halinde hızlıca bu projeyi finalize edeceğiz. Beşiktaş için güzel bir iş yapacağız."

"Bu gelirin transfere harcanmamasını teminat altına almak zorundayız. Banka ve kamu borçlarını kapatacağız. Tüm geliri kulübün kasasına girmeden bankalara gitmesi konusunda planladık. Bu projeyi 4 yılda tamamlayacağız."

BİR YÖNETİCİYİ DAHA AÇIKLADI

Yönetim Kurulu'nda yer alacak bir yöneticiyi daha açıklayan Serdal Adalı şu ifadeleri kullandı;

''Kadromuzu tanıtmaya devam ediyoruz.

Kaan KASACI,

Yurt içi ve yurt dışında yer alan şirketlerindeki başarılarıyla dikkat çeken, metaverse yatırımcısı, iş insanı, Kaan KASACI, Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenecektir. Kendisinin yatırımcı kişiliği, ticari bilgi birikimi, camiamızı hak ettiği yere getirirken bize çok destek olacaktır.

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Kaan KASACI Kimdir?
1 Ocak 1977 yılında İstanbul’da doğmuş ve büyümüştür. Işık Lisesi’nden mezun olan Kasacı, üniversite eğitimini Boston, Amerika’da tamamlamıştır. Uzun yıllardır sporla ilgilenen ve bağını kopartmayan KASACI, sporcu kişiliğiyle dikkat çekmektedir. 25 yıldır ticaret alanında çalışan KASACI, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerinde iş hayatına devam etmektedir. Son dönemde dijital platformlarda metaverse üzerine yaptığı yatırımlarla dikkat çekmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.''

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