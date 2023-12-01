Serdal Adalı Beşiktaş'ın kurtuluş projesini açıkladı

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Futbol Plus programında Fatih Doğan ve Taner Karaman'ın sorularına yanıt verdi.

Adalı'nın sözleri şu şekilde;

“Hiç vakit kaybetmeden, gerekirse 3 Aralık akşamı transfer için harakete geçmeliyiz. 1 dakika bile kaybedecek vaktimiz yok.”

“Beşiktaş formasının ağırlığını bilmeyen futbolcularla vedalaşmak istiyoruz.”

“Yönetim Kurulu’nda herhangi birine futboldan sorumlu yöneticilik vermeyi düşünmüyoruz. Sportif Direktörümüz Mehmet Özdilek, futbolun başı olacak.”

“Yayına gelirken bir kulüp başkanı ile görüştüm. 1 yerli ve 1 yabancı oyuncu için o kulüple temaslarımızı hızlandırdık. Belki selfie çekilmedik ama başkanla görüştük.”

“Beşiktaş’ta bir sıkıntı olduğu zaman ben doğal adayım. Ne zaman ihtiyaç varsa, her görev için geldim.”

“Gayrimenkul projemiz, Beşiktaş’ın mali açıdan kurtuluş projesi olacak. Daha önceden hazırlanan ama hayata geçirilemeyen bir proje. Bu proje, Beşiktaş’ın projesidir. Bunu yapmak zorundayız. Ne yapalım? Katar’dan gelen birilerinin gelip kulübü almasını mı bekleyelim? Emlak Konut da projeyi uygun buldu. 1 sene içinde temel atılacak duruma gelir. İmzalar konusunda eleştiriler var. Bu projede Beşiktaş’ın imzası nasıl olsun? Elbette pazartesi günü Beşiktaş’ın imzası olacak.”

“Nevzat Demir’in tapusunu alacağımızdan umutluyum. Tarım Bakanlığı’ndan bizim tesislerin hemen yanında 88 dönüm yer daha rica ettik. İncelediler, ‘kiralanabilir’ sözünü aldık.”

“Gain Akatlar projemizi, Beşiktaş’ın stadını yapan ekip hazırladı. Kimsenin projesi taklit edilmedi. Gerçek Beşiktaşlılar hazırladı.”

“Beşiktaş taraftarının içi rahat olsun. En kısa zamanda bambaşka bir Beşiktaş izleyecekler. Bana ve ekibime güvensinler.”