Serdar Adalı'nın işaret etmişti! İspanyol futbolcu için Beşiktaş'tan atak

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın önceki gün yaptığı basın toplantısında tarifini verdiği futbolcunun kim olduğu ortayı çıktı. Siyah beyazlılar sağ bek için Real Madrid'den ayrılan Lucas Vazquez ile temasa geçti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önceki gün transfer çalışmaları konusunda bilgi verirken "32-33 ve hatta 34 yaşlarında bir oyuncu gelecek olursa bonservis vermeyeceğiz. Gelir bir sene oynarlar, direkt katkı verirler. Hiçbir zaman da bir seneden fazla kontrat vermeyiz" ifadesini kullandı. Adalı'nın bu sözlerle işaret ettiği ismin Real Madrid'den ayrılan Lucas Vazquez olduğu ortaya çıktı.

Sağ bek ve sağ açık pozisyonunda oynayan İspanyol oyuncu menajerler aracılığıyla bir yıllık kontrata sıcak bakmadı. 34 yaşındaki futbolcunun sözleşme süresinin artırılması halinde teklifi değerlendirmeye alabileceği belirtiliyor. Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan ve sadece bir dönem Espanyol'da kiralık oynayan Lucas Vazquez, eflatun-beyazlılarla 402 maçta görev aldı. Bu maçlarda 38 gol atarken 73 asist yaptı.

