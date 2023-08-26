Serdar Dursun, Karagümrük'te

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Karagümrük'e transfer oldu.

KAYNAK: İHA
Serdar Dursun, Karagümrük'te

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Serdar Dursun, Vavacars Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Serdar Dursun’a bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Karagümrük ise transferi, "Yuvana hoş geldin Serdar Dursun" başlığıyla duyurarak, "Taraftarımızın sevgilisi, eski golcümüz Serdar Dursun semte geri döndü. A milli futbolcumuz Serdar Dursun’a yuvana yeniden hoş geldin der, Karagümrük formasıyla gollerine kaldığı yerden devam etmesini dileriz" ifadelerini kullandı.

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