Serdar Dursun sürprizi. İşte yeni takımı

Fenerbahçe'den sözleşmesinin bitmesiyle birlikte ayrılmasına kesin gözüyle bakına Serdar Dursun için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Serdar Dursun, sarı lacivertli kulübe 2021-2022 sezonunun başında Almanya'nın Darmstadt takımından transfer edilmişti.
Fenerbahçe'de 3 sezonda 80 maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 25 gol attı.
Geçen sezon başında Karagümrük'e kiralanan Serdar Dursun, devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.
Serdar Dursun'a Alman ve Çin kulüplerinden teklifler olduğu iddia edilmişti.
Ancak Ersun Yenal'ın TFF 1. Lig takımı Amedspor'un başına geçmesinin ardından işler değişti.
Ersun Yanal'ın Serdar Dursun'a Amedspor forması giymesi için teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
Serdar Dursun'un da teklife sıcak baktığı belirtilirken, imzaların önümüzdeki günlerde atılabileceği belirtildi.